Kara Kartal’da Muleka tamam

BEŞİKTAŞ, transferi için büyük uğraş verdiği Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği öğrenildi. Belçika ekibi Standard Liege, siyah-beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti. Buna göre Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncuya yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ödeme yapılacak. 22 yaşındaki golcü oyuncu resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın kampına katılacak.

WEGHORST AÇIKLANDI

BEŞİKTAŞ, önceki gün İstanbul'a gelen 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, forvet transferini resmi olarak açıkladı. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.