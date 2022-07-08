Kartal atağa kalktı

GELECEK sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş , transferleri art arda açıklarken flaş bir gelişme yaşandı. Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Macaristan ekiplerinden Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgileniyor. İddialara göre futbolcuyu Beşiktaş'ın yanı sıra Montpellier de takip ediyor. Macar kulübü ise futbolcunun transferi için 4 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor. Laidouni'nin takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyen orta saha 3 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.

BİR GOLCÜ DAHA ALINACAK

ÖTE yandan siyah-beyazlı İstanbul temsilcisi Weghorst, Muleka ve Cenk'in ardından bir golcü daha takviye etmek için rotasını Bulgaristan'ı çevirdi. Kartal, Bulgaristan'ın Septemvri Sofia takımında forma giyen 20 yaşındaki Mario Ilievski'yi transfer etmek istiyor. Geçen sezon 39 maçta 17 gol ve 10 asist üreten Makedon futbolcu, bu performansıyla büyük beğeni topladı. Beşiktaş'ta artı 3 kontenjanı; Ajdin Hasic ve Besar Gudjufi'nin ardından Ilievski'nin transferi ile tamamlanmış olacak.