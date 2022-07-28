Beşiktaş’ta çifte hedef

Beşiktaş, Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz'ın yerini Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile doldurmak isterken, Kartal'da bir başka hedef geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren Matias Vargas. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael'in verdiği rapor doğrultusunda yönetim harekete geçti. Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından sol beki yerli bir oyuncu ile takviye etmek isteyen siyah-beyazlıların gündemindeki isim Uğur Çiftçi.

18 GOLE KATKI VERDİ

Sivas ile sözleşmesi geçen ay 2027'ye kadar uzatılan 30 yaşındaki futbolcu için kulübü ile temasa geçen Beşiktaş'ın şartları sorduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta kanat için de arayışlar sürüyor. Burada öne çıkan oyuncuların başında geçen sezonu Adana Demir'de kiralık geçiren Matias Vargas bulunuyor. Akdeniz ekibi ile çıktığı 36 lig maçında 5 gol, 13 asistle 18 gole direkt katkı veren Arjantinli futbolcu sözleşmesi sona erince Espanyol'a geri dönmüştü. Süper Lig'i tanıması bu oyuncunun ismini öne çıkarırken Beşiktaş yönetimi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmeleri sürüyor.