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Haberler Beşiktaş Çebi’den transfer açıklaması

Çebi’den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı, “Dersimize iyi çalıştık. Transferin sonuna geldik. 1-2 transfer daha gerekebilir” dedi

29.7.2022

Çebi’den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transferin sonunda geldiklerini belirten Çebi, "Dersimize iyi çalıştık. Hazırlık döneminde görünen tablo üzerine belki 1-2 transfer daha gerekecek. Oynayacağımız hazırlık maçında son kez nerde eksik var ona bakacağız" dedi.

Kadro dışı kalan Serdar Saatçı ile ilgili de görüşlerini açıklayan Çebi, "Serdar yaptığı davranışların sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi. Geldi, sarıldık ve öpüştük. Şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Yaşanmış olan şeylerin bir daha yaşanmayacağını gördüm" ifadelerini kullandı.

Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için de yorumda bulunan Çebi, "Ben Rıdvan'ın takımda kalmasını çok istememe rağmen, kendisi 'başkanım gitmek istiyorum, hayallerim var. Önümü tıkamayın' dedi. Hem gitmesine kıyamadım hem de gitme isteğine hayır demeye kıyamadım" şeklinde görüş belirtti

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