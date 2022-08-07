Kartal uzatmada güldü

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u uzatmada bulduğu golle yenerek lige galibiyetle başladı: 1-0. 5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Weghorst'un şutunda top yandan dışarı çıktı. 9'da Bertolacci'nin ara pasında topla buluşan Gavranovic karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

CENK'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

67'de sarı kartı bulunan Karimi'nin Salih Uçan'a yaptığı müdahaleyi hakem sarı kart olarak değerlendirdi. Karimi kırmızı kartla oyundan atıldı. 84'te Cenk, yaşanan karambolde topu ağlara yolladı. Ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi. 90+1'de sarı kartı bulunan Cenk Tosun'un hakeme itirazı sonucu Ümit Öztürk sarı kart olarak değerlendirdi. Cenk kırmızı kart ile oyundan atıldı. 90+6'da ceza sahası içinden Weghorst'un pasında ceza yayı içi sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal bekletmeden yerden vuruşunda skoru belirledi: 1-0.

TARAFTARDAN YOGUN İLGİ

SEZONUN açılış maçına Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları erken saatlerde açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.