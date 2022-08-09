Kartal’da 4 gidecek 4 kalacak

YENİ sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, hem oyuncu alımı hem de satımı konusunda büyük bir transfer atağına geçiyor. Kartal, toplam 4 transfer yapmak için yoğun şekilde çalışmalar yürütürken, 4 isimle de yollarını ayıracak. Yönetim Francisco Montero ve Welinton'a kulüp bulmaları halinde kendilerine kolaylık sağlanacağını bildirdi.

Kurmaylar, teknik direktör Valerian Ismael'in gözüne giremeyen Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'e de yeni sezonda çalışılmayacağını iletti. Beşiktaş Bayer Leverkusen'de 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nadiem Amiri, Marsilya'dan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente ve Sivasspor'dan 21 yaşındaki merkez orta saha Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağlamak için ise görüşmelerini sürdürüyor.

STOPER ADAYI DENAYER

Siyah-beyazlı ekip bir de stoper transferi yapmayı planlıyor. Gündemdeki isimlerden biri daha önce G.Saray forması giyen Belçikalı stoper Jason Denayer halihazırda boşta bulunuyor. Denayer ile temasların sıklaştığı öğrenildi.

WEGHORST MANŞETLERDE

SÜPER Lig'in 1. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u 1-0 yenerken, bu maçta Rachid Ghezzal'ın attığı golün asistini yapan isim olan Hollandalı golcü Wout Weghorst ülkesi Hollanda basınında yer aldı. Hollanda basınında yer alan haberde; 'Weghorst, Beşiktaş için ilk maçında asist yaptı. Takım adına önemli olduğunu gösterdi' denilirken, karşılaşmayla ilgili bilgilere de yer verildi. Haberde, bir başka golcü Cenk Tosun'un kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktığı ve Weghorst'un 'mükemmel bir iş' çıkardığı ifade edildi