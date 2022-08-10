Beşiktaş’ta Fuente ısrarı

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Marsilya'nın yıldızı Konrad de la Fuente'de mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibinden satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı 21 yaşındaki futbolcuya yıllık 900 bin Euro önerdi. Marsilya'dan yaklaşık 700 bin Euro kazanan ABD'li oyuncunun 1+3 yıllık kontrata olumlu yaklaştığı ve tarafların ekonomik anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Fransız ekibi Marsilya'ya 4 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif eden yönetim, 6 milyon Euro'da direten Fransızları ikna etmeye çalışıyor. Oyuncuya Olympiakos ve Valladolid de talip oldu. Ancak Barcelona altyapısından yetişen Fuente için Beşiktaş'ın daha yakın olduğu belirtildi.

PJANİC, KARTAL'A MESAJ GÖNDERDİ

Beşiktaş'ın eski yıldızı Boşnak Miralem Pjanic, menajeri kanalıyla yeniden Kartal'a dönmek istediğini belirtti. Kendisine takım arayan Pjanic menajeri Fali Ramadani tarafından bir kez daha Beşiktaş'a önerildi... Geçen sezon fırsat transferi olarak son gün siyah-beyazlı takıma imza atan Boşnak oyuncu bu kez bizzat Ceyhun Kazancı ile görüşerek kendisini borçlu hissettiğini ve yeniden siyahbeyazlı formayı giymek istediğini söyledi. Barcelona'nın henüz lisans çıkaramadığı yıldız oyuncu için başkan Ahmet Nur Çebi ikna edebilirse Miralem Pjanic'in dönme ihtimali var.