Dele Alli fırtınası

BEŞİKTAŞ'IN kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Dele Alli, dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki ünlü futbolcuyu kulüp yetkilileri ve siyahbeyazlı taraftarlar karşıladı. İngiliz futbolcu, tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara havalimanı çıkışında "üçlü" çektirdi. Saatin geç olmasına rağmen çok sayıda taraftarı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncuya çiçek de verildi. Sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaşma sağlanan Dele Alli sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Dele Alli için Beşiktaş yönetimi, herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin bonservisi için Ocak ayına kadar 6 milyon Euro, sezon sonu ise 8 milyon Euro ücret ödeyerek kadrosuna katabilecek. İngiliz yıldız, 2.3 milyon Euro ve maç başı bonus ücret alacak.

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