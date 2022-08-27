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Haberler Beşiktaş Dembele’ye Kartal izni

Dembele’ye Kartal izni

Beşiktaş’ın gündeminde yer alan yıldız isim için kulübü Bournemouth’un hocası Scott Parker’dan olumlu cevap geldi.

27.8.2022

Dembele’ye Kartal izni
Beşiktaş'ın sağ kanat transferi için gündeminde yer alan Siriki Dembele için kulübünden izin çıktı. Bournemouth'un hocası Scott Parker transfere yeşil ışık yaktı. Parker, "Dembele ile ilgili olarak, oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Geçen yıl belki de çok fazla dakikası olmayan ve futbol oynamak isteyen bazı oyuncular var. Bu grupta birkaç oyuncu var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" şeklinde konuştu.

37 MAÇTA 7 GOL KAYDETTİ
Kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla 37 maça çıktı, 7 gol 3 asistle oynadı. Bu arada Freiburg'tan Roland Sallai ve Chelsea'den Callum Hudson-Odoi de siyah-beyazlılarla anılıyor. Sallai'nin adı daha önce de adı zaman zaman F.Bahçe ile anılmıştı.
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