Kara Kartal’dan savunma hamlesi

YAZ transfer sezonunda yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, son olarak İngiltere'nin ünlü futbolcularından Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı. Alli transferinin ardından çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar için yeni bir iddia daha gündeme geldi. Buna göre savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Osijek forması giyen Hırvat savunmacı Danijel Loncar ile ilgileniyor. Danijel Loncar'ı Beşiktaş ile beraber Kasımpaşa da istiyor. 1.87 boyundaki Danijel Loncar, stoper mevkiinde forma giyiyor. Loncar, tercih edilmesi halinde ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Kariyerine Osijek altyapısında başlayan 25 yaşındaki savunmacı, 6 sezondur aralıksız olarak Hırvatistan ekibinin formasını terletiyor. Loncar, 6 sezonda Osijek formasını 124 kez terletti.

DİĞER