Kartal evinde

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, siyahbeyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak. Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor maçında oynamaları halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla mücadele edecekler. Geçtiğimiz hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Ghezzal'ın maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

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