Kartal zirveye kondu

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve 4. haftayı lider kapattı. 12. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Weghorst, Muleka'ya indirdi. Muleka'nın yerden ve sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 29'da Rosier'in sağ taraftan açtığı ortaya yükselen Wout Weghorst düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 2-0. 42'de atak yönüne göre sol taraftan Masuaku ile kullanılan korner sonrası Jackson Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.



CENK TOSUN DİREĞE TAKILDI

67'de Beşiktaş'ın kontra atağında Kenan Karaman topu kafayla Rosier'in önüne attı. Topla birlikte hızla rakip kaleye ilerleyen Valentin Rosier'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle çeldi. Atağın devamında Berkay'ın sert şutu üstten auta gitti. 81'de Cenk Tosun'un ceza yayı önünden sert vuruşunda Appindangoye'ye çarpan top, üst direğe de çarparak auta çıktı. 86'da Gradel'in pasında Dia Saba, topu düzeltip çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan sağ üst köye yönelerek ağlarla buluştu: 3-1. Maç 3-1 sona erdi.

DELE ALLİ 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. İngiltere temsilcisi Everton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakadan önce Dele Alli'ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin ise yedekler arasında yer aldı.

ISMAEL'DEN ROTASYON

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, son oynadıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Fransız teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Berkay Vardar'ın yerine yeni transfer Dele Alli'yi ilk 11'de görevlendirdi.