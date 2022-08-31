Weghorst fırtınası

SİVAS galibiyetiyle liderlik keyfi yaşayan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldız golcüsü Wout Weghorst, ligdeki 4. maçında da gol katkısı yaparak boş geçmedi. Weghorst geride kalan 4 maçta 3 asist ve 2 gollük performans ortaya koydu ve müthiş grafiğiyle göz kamaştırdı. Weghorst, kariyerinde daha önce böyle bir başlangıç yaptığını hatırlamadığını belirterek "Tabii ki gol atmak istiyorum, bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum ama takım olarak başarılı olmak önemli. Takımım için sahada olmak istiyorum. İyi adımlar atıyoruz, gelişen performansımız var ama yeterli değil. Daha iyiye gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Weghorst gibi Jackson Muleka da attığı 2 golle Sivas maçında galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Kartal'ın bir başka yıldızı Dele Alli de ilk maçında taraftarlardan ve otoriterlerden tam not aldı.

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