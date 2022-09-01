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Haberler Beşiktaş Kartal’a sürpriz isim

Kartal’a sürpriz isim

Nijmegen forması giyen Elayis Beşiktaş yolunda

1.9.2022

Kartal’a sürpriz isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberde, Empoli'nin de listesinde yer alan Elayis Tavşan'ın bir sonraki durağının Beşiktaş olacağı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan gelen teklife "Evet" dediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, bu transfer için NEC Nijmegen'e 3.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği ve Elayis Tavşan'ın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Beşiktaş ile sözleşmeyi imzalamasının beklendiği de öne sürüldü.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
Türk asıllı Hollandalı futbolcu asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen, sol kanat ve santrfor pozisyonunda da forma giyebiliyor. Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak. Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak maçta stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak.

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