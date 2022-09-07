Redmond Kartal’a

Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe ile girdiği Nathan Redmond yarışını kazanmak üzere. İngiltere Premier Lig ekibi Southampton forması giyen 28 yaşındaki sol kanat, kulübünden ayrılmaya hazırlanırken Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuyla yakından ilgileniyordu. The Athletic'te yer alan habere göre ezeli rakipler, Southampton'tan ayrılmaya karar veren Nathan Redmond için İngiliz kulübüyle görüşmelerde bulundu.

PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Habere göre Dele Alli'yi kadrosuna katan Beşiktaş, Nathan Redmond transferinde de favori takım olarak gösteriliyor. Galatasaray da Nathan Redmond için İngiliz kulübüne resmi teklifini iletmiş fakat transferde ilerleme kaydedememişti. 2015-2016 sezonundan itibaren Southampton forması giyen Nathan Redmond, 267 resmi karşılaşmada 36 gol atıp 23 asistle oynadı. Nathan Redmond'un piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.