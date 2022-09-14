Kara Kartal’da Ersin çıkmazı

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor. Siyahbeyazlıların Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçta hatalı gol yiyen Emre Bilgin'in performansı sonrası Ersin'nin neden oynamadığı yönünde tartışmalar başladı. Sezonun ilk 4 haftası forma şansı bulan Ersin ilk olarak geçen hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında kesik yedi. Ersin Başakşehir maçında da yedekler arasındaydı. Valerien Ismael Ersin yerine Emre'yi oynatmasıyla ilgili, "Özel bir sebebi yok. Forma rekabetini diri tutmak istedik" diye konuşsa da gerçek ortaya çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin'e yeni sözleşme teklifi yapıldı. Ancak genç kaleci ve menajeri bu teklifi düşük buldu. 21 yaşındaki futbolcu 25 milyon TL maaş istedi. Bu talebi yüksek bulan yönetim, Ismael'den oyuncusunu kulübeye çekmesini istedi.

VALERİEN ISMAEL DERBİYİ KAÇIRABİLİR

BEŞİKTAŞ Teknik Diretkörü Valerien Ismael, Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme tepki gösterdiği için sarı kart gördü. Fransız teknik direktör, karta alkışla karşılık verince Halil Umut Meler, ikinci sarıyı gösterip genç hocayı tribüne gönderdi. İkinci sarı karttan atılan Ismael'in, 1 maç ceza alması ve İstanbulspor karşısında takımının başında olamaması bekleniyor. Ancak maçın temsilcisinin raporuna göre sayı artarsa 2 hafta sonraki Fenerbahçe maçında da Ismael'in olmama ihtimali var.