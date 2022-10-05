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Haberler Beşiktaş Ismael topun ağzında

Ismael topun ağzında

5.10.2022

Ismael topun ağzında
DERBİ maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybını sürdüren Beşiktaş'ta geçen hafta yönetimden güvenoyu alan Valerien Ismael, taraftarlar ve spor kamuoyunca hedefe konulmaya devam ediyor. Kendi sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan siyah beyazlılar, Fenerbahçe ile de sahasında 0-0 berabere kalınca 3 maçta 7 puan birden kaybetti. 5. haftayı lider geçiren Beşiktaş, bu kayıpların ardından sıralamada 6'ncılığa kadar gerilemiş oldu. Ismael konusundaki en başta gelen eleştiri konusu sadece tek oyun planına sahip olması ve maçın gidişine göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması olurken oyuncu değişiklikleri ve Cenk Tosun'u da oynatmaması büyük tepki alıyor.
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