Kara Kartal’da teknik kriz

SÜPER Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'e olan tepki bitmek bilmiyor. Ligde çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan toplayan ve 21 puanlı lider Adana Demirspor'u takibini sürdüren siyah-beyazlılarda Fransız çalıştırıcı hedef tahtasına kondu.

Taraftarlar Trabzonspor maçının ardından Ismael'i istifaya çağırırken eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundular. Ismael istifayı hiçbir şekilde düşünmezken, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim hocalarına güvendiklerini belirtti. İdareciler "Yolları ayırma gibi bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı. Dünya Kupası arasına kadar oynanacak Hatay, Ümraniye, G.Saray ve Antalya maçlarından alınacak sonuçlar kritik öneme sahip. Kötü sonuçların devamı halinde yönetimin camiadan gelebilecek baskı sonrası yeni değerlendirmeler yapacak. Ayrıca Ismael'in tazminatının da 600 bin Euro olduğu kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlanan Ghezzal ve Weghorst 10 gün sahalardan uzak kalacak.