Kara-Kartal’da sistem değişiyor

BEŞİKTAŞ'TA eleştirilerin odağındaki isim olan teknik direktör Valerien Ismael'in canı Weghorst ve Ghezzal'ın sakatlanmasıyla daha da sıkıldı. İki yıldızında en az 10 gün sahalardan uzak kalacak olması oyun planını alt üst etti. Geriden şişirilen topların Hollandalı golcü tarafından indirilip, kanatlardan yine kendisine orta yapılması üzerine kurulu oyun planını nasıl işleteceği konusunda çalışmalara başladı.

Tecrübeli teknik adam bu soruna çözümü oyun planında değişime gitmeye karar verdi. Ismael'in elinde Cenk Tosun ve Muleka gibi iki önemli forvet oyuncusu var. Ancak ikisi de pivot değil gezici forvet oyuncuları. Pivot santrforu olmadan Ismael'in Hatayspor deplasmanına nasıl bir forvet hattıyla çıkacağı soru işaretlerine neden oldu. Fransız çalıştırıcın Ghezzal'ın da yokluğunda Muleka ve Cenk Tosun'u bir arada sahaya sürerek çift forvete dönmesi bekleniyor.