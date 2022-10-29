Güneş’ten Arda iması

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in ayrılmasının ardından teknik adamlık görevine Şenol Güneş getirildi. Dün siyah-beyazlılarda ikinci dönemine başlayan tecrübeli teknik adam 1.5 yıllık imza attı. İmza töreninde önemli açıklamalar yapan Güneş, ayağının tozuyla üstü kapalı olarak Jorge Jesus'a gönderme yaptı. Şenol Güneş, "Genç oyunculara şans verecek misiniz" sorusu üzerine şöyle cevap verdi: "Çok genç, Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu bugün oynamıyorsa ve benim genç oyuncu oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım."

KAZANCI İLE DEVAM EDECEK

Çok fazla değişikliğe gitmeden eldeki imkanlarla görev yapacağını anlatan Şenol Güneş, şöyle devam etti: "Ceyhun Kazancı ile yola devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş olacak. Genel analizde bir arkadaşımızla başlayacağız. Diğerlerinde büyük değişiklik olmayacak. Ümraniye maçı için çok kısa zamanım var. 3 tane çok kritik maçımız var. Daha sonra zaman olacak." Şampiyonluk konusuna da değinen Güneş, "Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Biz de bize inanların isteği doğrultusunda bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sene ligde çok çetin bir savaş var. Biz de son yılların en başarılı takımlarından biri olarak bu yarışta olacağız" dedi.

TOPLANTIDAN SATIRBAŞLARI

GENÇ, yabancı, Türk fark etmez, kadroda hepsi değerli ve vazgeçemeyiz. Ama takıma katkı yapmayan da dışarıda kalır.

FİZİKSEL olarak iyi gibi duruyor takım ama şimdi fizik tartışılıyor. İyi başlayıp kötü gidiyor takım. Neden? Antrenman mı, oyun şekli mi göreceğiz hep bunları.

YABANCI fazlalığı hem Türk hem yabancılara zarar veriyor. Benim görüşüm 8+3 değil. 11 yabancı oynasın, adam buraya oynamaya gelmiş. Türk oyuncu da var. Kavgayı kendi kendimize yaratıyoruz.

BÜYÜK takım hücum da yapacak savunma da. Ama ne zaman yapacağını bileceğiz. Yapmazsan oyuncuyu kaybedersin.

İNŞALLAH puanları aldıktan sonra oyuna başlayacağız. Oyun sonuçla bütünleştiği zaman güzel olur. Tek kurtarıcı değilim ama takıma kendimi adıyorum.

"ÜÇ KUPALI SEZON YİNE HEDEFİMİZ"

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, imza töreninde Güneş ile yakalanan başarıları yinelerken şu ifadeleri kullandı: "Sergen hocam döneminde aldığımız 3 kupalı dönemi bu dönem de yaşamak istiyoruz. Bu 3 kupayı birkaç kez daha kazanmak, hedeflerimiz içinde."OGÜN ÖZDEMİR