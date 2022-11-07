Antalya tutulmuyor

SÜPER Lig'de çıkışa geçen Antalyaspor, sahasında Karagümrük'ü de mağlup etti: 4-2. 4. dakikada Diagne'nin vuruşunda kaleye paralel giden topu arka direkte Colley tamamladı: 0-1. 19'da Colley'in pasında Diagne meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2. 35'te Bünyamin Balcı'nın ortasında Wright kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2. 41'de Martins'in kullandığı köşe vuruşunda Güray Vural, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. 45'te Martins'in kullandığı köşe atışında topla buluşan Veysel Sarı'nın şutu ağlara gitti: 3-2. 84'te Fernando'nun ortasında Güray gelişine sert vurdu ve skoru belirledi: 4-2.

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