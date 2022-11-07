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Haberler Beşiktaş Antalya tutulmuyor

Antalya tutulmuyor

Süper Lig’de Antalyaspor, İstanbulspor ve Sivasspor’un ardından sahasında Karagümrük engelini de aşmayı bildi.

7.11.2022

Antalya tutulmuyor
SÜPER Lig'de çıkışa geçen Antalyaspor, sahasında Karagümrük'ü de mağlup etti: 4-2. 4. dakikada Diagne'nin vuruşunda kaleye paralel giden topu arka direkte Colley tamamladı: 0-1. 19'da Colley'in pasında Diagne meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2. 35'te Bünyamin Balcı'nın ortasında Wright kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2. 41'de Martins'in kullandığı köşe vuruşunda Güray Vural, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. 45'te Martins'in kullandığı köşe atışında topla buluşan Veysel Sarı'nın şutu ağlara gitti: 3-2. 84'te Fernando'nun ortasında Güray gelişine sert vurdu ve skoru belirledi: 4-2.
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