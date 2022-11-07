Kartal’ın sıkıntısı savunma

Derbide Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta savunma S.O.S veriyor. Bu sezon çıktığı 13 maçta 18 gol yiyerek kalesinde en çok gol gören takımlardan biri olan siyahbeyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş oyuncularına savunma çalıştıracak. İlk maçında Ümraniyespor'dan 2 gol yiyen, derbide Galatasaray'a karşısında da savunmada büyük zaaflar yaşayan Kartal, bu sezon sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Savunmadaki aksaklıkların yanı sıra Beşiktaş'ta sağ bek Rosier ve sol bek Masuaku ve Umut Meraş'ı da kaybetmenin şokunu yaşıyor. Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Serikspor, Süper Lig'de ise haftaya Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıklar sonrası Necip Uysal ve Tayfun Bingöl dışında bek alternatifi kalmadı.

DERBİ HASRETİ SÜRÜYOR

GALATASARAY'A deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, son 5 derbide galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı ekip, yüz yılı aşkın süren tarihi rekabetlerde Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 5 derbi maçta taraftarına 3 puan sevinci yaşatamazken, bu takımlarla oynadığı son 10 derbide ise sadece 3 galibiyet aldı. Beşiktaş ligdeki son 10 derbi maçında 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Beşiktaş, en son galibiyetini ise 25 Ekim 2021'de Galatasaray'ı 2-1 yenerek almıştı.