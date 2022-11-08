Beşiktaş’ta yolcular belli

SPOR Toto Süper Lig 'in 13. haftasında Şenol Güneş yönetiminde ezeli rakibi Galatasaray 'a 2-1 yenilerek, zirve yarışında yara alan Beşiktaş 'ta savunma hattı sınıfta kaldı. Stoperler başta olmak üzere siyah-beyazlı defans oyuncularının dev maçtaki olumsuz performansı teknik direktör Şenol Güneş'i hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek. Kartal pazar günü ise yine Vodafone Park'ta Antalyaspor'la çok kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Bu müsabakalar siyah-beyazlı bazı savunma oyuncularının takımdaki geleceğini de belirleyecek. Kartal'da teknik heyetin raporuna göre Welinton ve Montero'nun devre arasında takımdan ayrılabilecekleri öğrenildi. Welinton'un bonservisiyle birlikte bazı İspanyol kulüpleriyle temasta olan Montero'nun ise kiralık olarak gidebileceği kaydedildi. Siyah-beyazlı kurmaylar bu iki ismin yerini doldurmak için Şenol Güneş'in listesi dahilinde çalışmalara başladı.

PİERİO'YU İSTİYOR

BEŞİKTAŞ teknik direktörü Şenol Güneş'in en büyük sıkıntısı fizik kondisyon. Dünya Kupası arasında Güneş'in en büyük amacı takımına fizik kondisyonunu yükseltmek. Tecrübeli teknik adamın gözü ise 2014'te Trabzonspor'a getirdiği kondisyoner Miguel Piero'nun yeniden teknik ekibine katılması. Güneş, Peiro ile konuştu ve Beşiktaş'a davet etti. Hali hazırda Ankaragücü'nün teknik ekibinde yer alan Peiro'nun gelmesi için Ankara ekibiyle görüşmeler yapılıyor.