Kartal zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş sahasında Serik Belediyespor' u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 5. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Redmond, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 9'da Redmond, pasını altıpas üstünde müsait durumdaki Muleka'ya aktardı. Muleka, topu boş ağlara gönderdi: 2-0.

NATHAN REDMOND ZORU BAŞARDI

28'de Oğuzhan ortasını yaptı. Savunmadan seken top ceza sahası içindeki Redmond'un önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü. 34'te Muleka'nın şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Dele Alli, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-0. 66'da hızlı gelişen konuk ekip atağında topla buluşan Oğuzhan ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin hemen üstünde Harun'un vuruşu skoru belirledi: 3-1.