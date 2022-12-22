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Haberler Beşiktaş Kartal’dan müthiş dönüş

Kartal’dan müthiş dönüş

Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçta Şanlıurfaspor’u yendi, son 16 turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın golleriyle şok yaşadı. İstanbul temsilcisi 67 ve 69'da Cenk Tosun, 73'te N'Koudou ve 85'te Weghorst ile galibiyete uzanmayı başardı

22.12.2022

Kartal’dan müthiş dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. 9. dakikada Seyit Gazanfer'in ortasına Kemal Rüzgar penaltı noktası önünde vurarak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1. 15'te Barış Gök'ün Rosier'den sıyrılarak ceza sahasına ortaladığı topu Kemal Rüzgar düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2. 67'de N'Koudou'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 69'da ani gelişen Beşiktaş atağında Gedson Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasına giren Cenk Tosun sol çaprazdan sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-2.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
73'te Şanlıurfaspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası Cenk Tosun'un topuk pasıyla soldan ceza sahasına giren N'Koudou şık bir plaseyle uzak direğin yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2. 85'te Rosier sağdan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Weghorst'la buluşturdu. Hollandalı futbolcu ceza yayının önünden sert ve düzgün bir vuruşla golünü kaydetti: 4-2. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

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