Kartal’dan müthiş dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. 9. dakikada Seyit Gazanfer'in ortasına Kemal Rüzgar penaltı noktası önünde vurarak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1. 15'te Barış Gök'ün Rosier'den sıyrılarak ceza sahasına ortaladığı topu Kemal Rüzgar düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2. 67'de N'Koudou'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 69'da ani gelişen Beşiktaş atağında Gedson Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasına giren Cenk Tosun sol çaprazdan sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-2.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

73'te Şanlıurfaspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası Cenk Tosun'un topuk pasıyla soldan ceza sahasına giren N'Koudou şık bir plaseyle uzak direğin yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2. 85'te Rosier sağdan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Weghorst'la buluşturdu. Hollandalı futbolcu ceza yayının önünden sert ve düzgün bir vuruşla golünü kaydetti: 4-2. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.