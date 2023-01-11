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Haberler Beşiktaş Aboubakar tamam

Aboubakar tamam

Wout Weghorst ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor

11.1.2023

Aboubakar tamam

Süper Lig'de transfer döneminin açılmasına saatler kala Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya başladı. Wout Weghorst'un ayrılığına hazırlanan siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. Kulislerde dolaşan habere göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 sene kontrat ve 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulundu. Aboubakar teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti. Al-Nassr'la sözleşme fesihten sonra Aboubakar'ın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

KARTAL'DA STOPERE SÜRPRİZ ADAY
Savunmaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Metz'de forma giyen 25 yaşındaki Malili stoper Kiki Boubacar Kouyate ile ilgilendiği ortaya çıktı. Fransız basını, Metz'in 25 yaşındaki Malili stoperine Beşiktaş'ın yanı sıra Yunanistan ekibi AEK'in 3.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını sayfalarına taşıdı. Fransız kulübünün ise Kouyate'nin ayrılmasını istemediği ve 5 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.

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