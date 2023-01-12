Weghorst ile ipler koptu

Beşiktaş'taki durumu yılan hikayesine dönen Hollandalı golcü Wout Weghorst takımdan kopmak üzere. Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün devam ederken Hollandalı golcü, adele çekmesi ve kasık ağrıları olduğunu belirtip takım idmanına çıkmadı. Weghorst, antrenör eşliğinde salonda çalıştı. Weghorst'u Burnley'den bedavaya kiralayan Kartal'ın futbolcunun Manchester United'a transferiyle tam 3 milyon Euro gelir elde edeceği konuşuluyor.

ABOUBAKAR GELİYOR

Bilindiği üzere yıldız futbolcunun ayrılışı ile birlikte elde edilecek gelirle yönetimin Al Nassr forması giyen Aboubakar'a yöneleceği konuşuluyor. Aboubakar ile 2.5 yıllık bir anlaşma konuşulurken takımın dünkü antrenmanını Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da idmanı izledi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.