Weghorst defteri kapandı

BEŞİKTAŞ'TA son günlerde büyük tartışma konusu olan golcü futbolcu Wout Weghorst'un durumu nihayet çözüme kavuştu ve Hollandalı futbolcu ile yollar ayrıldı. Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United ile transferi konusunda anlaşma sağlaması üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdi. Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, İngiliz devinin yolunu tuttu. Ancak Beşiktaş, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan yıldız Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için bonservis bedeli de talep etti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

BUNUN üzerine ünlü İngiliz kulübü- Manchester United, siyah-beyazlı kulüple de pazarlığa oturdu ve 3 milyon Euro civarı bir ücret karşılığına anlaşma sağlandı. Anlaşmanın ardından Wout Weghorst, bugün hem takımdan hem de İstanbul'dan ayrıldı. Weghorst'la yollarını ayıran Beşiktaş Aboubakar ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki oyuncunun da tekrar siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Weghorst'un da gidişiyle Aboubakar'la görüşmeleri daha da sıklaştıracak olan Kara Kartal, birkaç gün içinde bu transferi bitirmek istiyor.