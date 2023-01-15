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Kartal son nefeste

Beşiktaş geriye düştüğü maçta Konya’yı Josef’in 90+5. dakikada attığı golle yendi, 3’te 3 yaptı, yarışı bırakmadı

15.1.2023

Kartal son nefeste

SÜPER Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü maçta deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi. Henüz 1. dakikada Rosier'in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü: 1-0. 13. dakikada arka direkte Redmond'un vuruşunda, top yan ağlarda kaldı. 26. dakikada Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Erhan güçlükle topu kornere çeldi. 63'te Bytyqi'nin ceza yayı üzerinden kullandığı frikikte üst direğe çarpan top, auta çıktı.

67. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 90+5'te N'Koudou'nu ortasında Tayfur, ceza sahası içinde topu geriye çıkardı. Topu önünde bulan Josef'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Beşiktaş müsabakayı kazandı: 1-2.

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