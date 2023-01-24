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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da Masuaku pazarlığı

Kara Kartal’da Masuaku pazarlığı

Beşiktaş, performansıyla alkış alan sol bekin bonservisini almak için görüşüyor

24.1.2023

Kara Kartal’da Masuaku pazarlığı

BEŞİKTAŞ, performansıyla göz dolduran Arthur Masuaku'nun satın alma opsiyonu için harekete geçti. 2-0 kazanılan Kayserispor maçında takımın en iyilerinden birisi olan Demokratik Kongolu sol bekin bonservisini West Ham'dan almaya çalışan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in başarılı oyuncunun performansı için "Anormal iyiydi" demesinin ardından görüşmeleri hızlandırdı. Masuaku'nun 25 maçta forma giymesi halinde devreye girecek olan 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için İngiliz ekibinden indirim beklenirken, pazarlıkların olumlu ilerlediği öğrenildi. Masuaku, Şenol Güneş ile ilk başta öne çıkamasa da giderek performansını artırmayı başarmıştı.

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