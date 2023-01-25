Kartal saldırıyor

ARA transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme Suriye asıllı İsveçli savunma oyuncusu geldi. Siyah-beyazlıların, Slavia Prag'ta forma giyen Aiham Ousou'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. İsveç basını Sportbladet'in haberine göre Kartal'ın 23 yaşındaki stoper için sunduğu 3.5 milyon Euro'luk ilk teklif kabul edilmedi. Beşiktaş, satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif sundu. Zorunlu satın alma maddesinin yer aldığı transfer paketine olumlu cevap gelmediği öne sürüldü. Slavia Prag'ın beklentisinin ise yaklaşık 5.5 milyon Euro olduğu belirtildi. Çekya ekibi bu sezon şampiyonluk mücadelesinde olduğunda dolayı genç savunmacıyı takımdan göndermek istemiyor. Tek şartı ise bonservisin peşin ve yüksek olması. Sezon başında transfer çalışmaları yapan ve savunma bölgesine transfer yapmak için gündemine Ousou'yu alan Fenerbahçe'nin oyuncu tarafı ile anlaşma sağlayamadığı iddia edilmişti.



BU SEZON 2 GOLE KATKI SAĞLADI

GENÇ savunma oyuncusu bu sezon Çekya Ligi'nde 2 gole katkı sağladı. Aiham Ousou 21 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda ise takımı adına 1 gol atarken 1 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan Ousou'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. Aiham Ousou kariyerinde Hacken, GAIS, AFC Eskilstuna gibi takımlarda da forma giydi.