Kartal ezdi geçti

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. 3. dakikada Aboubakar, kaleci Runarsson'u çalımladıktan sonra şutunu çekti, Furkan altıpasın üzerinde topa müdahale ederek golü önledi. 14'te kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan'ın şutunda Mert, mutlak golü engelledi. 18'de Cenk, Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 20'de penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0. 24'te Ahmed Hassan'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta Mert gole izin vermedi. 36'da Aboubakar'ın ceza yayından yaptığı aşırtma vuruş gol oldu. VAR incelemesinde pozisyon başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle bu gol geçersiz sayıldı.

CENK TOSUN'DAN HARİKA GOL

50'de topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 2-0. 59'da Dele Alli'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top önce Runarsson'a sonra direğe çarparak ağlara yöneldi. Kale çizgisi üzerinde Fer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. Beşiktaş maçı 3-0 kazandı.



Güneş'ten üç değişiklik

Beşiktaş'ta Dele Alli, ligde 6 maç sonra 11 kişilik kadroda yer buldu. Şenol Güneş, Dele Alli'yi, cezalı Nathan Redmond'ın yokluğunda orta sahada görevlendirdi. Siyah-beyazlı takımda kart cezaları bulunan Romain Saiss ve Rosier'in yokluğunda ise Welinton Souza ve Tayfur Bingöl kadroda yer aldı. Son olarak 18. haftadaki Kasımpaşa maçında 11'de yer alan Welinton, Saiss'ın yerine stoperde görev yaparken, Tayfur Bingöl ise Rosier'in yokluğunda sağ bekte sahaya çıktı.





TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

SON 4 haftada alınan peş peşe galibiyetler sonrası Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'ı doldurdu. Hafta içi ve yağışlı havada oynanan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin siyah-beyazlı taraftar takip ederken tribünlerde çok az boşluk göze çarptı.



ABOUBAKAR 677 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminde ilk kez sahaya 11'de çıktı. Geçen hafta Kayserispor deplasmanında 69. dakikada oyuna giren futbolcuya ısınma sırasında Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünlere çağırdı. Vincent Aboubakar, bu maçla birlikte 677 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıkmış oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki son karşılaşmasına 21 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide çıkmıştı.