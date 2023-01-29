Kara Kartal’da “Güneş”li günler

Alanyaspor'u 3-0'la geçen ve Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yakaladığı çıkışla dikkati çekiyor. Bu sezon Güneş ile ligde çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 17 gol attı, 7 gol yedi ve hanesine 19 puan yazdırdı. Deneyimli isim, selefi Ismael'in 11 karşılaşmada topladığı puana 8. maçında ulaşmayı başardı. son 5 maçın tamamını kazanan Güneş, Önder Karaveli ve Valerien Ismael'in 34 maçta yapamadığını sadece 8 maçta başardı. Ismael döneminde sadece 1 kez 3 maçı üst üste kazanabilen siyah beyazlılar, Karaveli ile sadece 2 kez 2'şer galibiyet yaşayabildi. Öte yandan Kartal'da Dele Alli, Güneş ile birlikte çıkışa geçerken, Beşiktaş'ta 3. dönemine başlayan Aboubakar da performansıyla göz kamaştırdı.