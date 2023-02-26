Beşiktaş - Antalyaspor maçı | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kara kartal, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. 13 Kasım 2022 Pazartesi tarihinde oynanması planlanan ancak Taksim'de 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması, o tarihte de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle oynanamadı. Bu akşam 19.00'da başlayan maçın ilk 11'leri şu şekilde...



BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Dele Alli, Muleka, Cenk Tosun

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Floranus, Fernando, Fredy, Ndao, Ghacha, Mehmedi







SİYAH BEYAZLILAR 10 EKSİK

Erteleme karşılaşması olduğu için maçta sadece 13 Kasım'da tescilli futbolcuların forma giyeceği maçta Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Masuaku ile yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim bugün oynayamayacak. 13 Kasım'da kadroda olan ancak ara transferde giden Emrecan, Montero ve Oğuzhan da bugün forma giyemeyecek. Ayrıca maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Rachid Ghezzal da sakatlananlar arasında yer aldı.

ANTALYASPOR'UN DURUMU...

Antalyaspor'da ise kadroya ara transferde katılan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza'nın yanı sıra oynama hakları olmasına karşın ara transferde takımdan ayrılan Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu, Luiz Adriano ve Gökdeniz Bayrakdar sahada olamayacak.

