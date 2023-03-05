Beşiktaş - Ankaragücü maçı ilk 11’i belli oldu

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19.00'da başlayacak.



İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar



Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Pedrinho, Zahid, Beridze, Emre Kılınç, Ali Sowe



TEK EKSİK GHEZZAL

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.



SEDAT AĞÇAY'IN İLK HEYECANI

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak. Futbolu 2020 yılında MKE Ankaragücü'nde bırakan Ağçay, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Son olarak Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen 41 yaşındaki Ağçay, ilk kez teknik direktör olarak sahada yer alacak.