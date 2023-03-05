Beşiktaş Ankaragücü'nü 2 golle geçti! Beşiktaş 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Salih Uçan ve 55'te Vincent Aboubakar kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golü ise 53'te Ali Sowe'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 3 maç sonra kazandı ve 43 puana yükseldi. Üst üste 3. maçından da mağlup ayrılan Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi.

Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise MKE Ankaragücü maçında yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekibin ara dönemde transfer ettiği isimlerden Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı. Hadziahmetovic, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ilk maçını Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda görev yapmış, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise statü gereği forma giyememişti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçının kadrosuna göre bu akşam 5 değişiklik yaptı.

Savunmada Valentin Rosier, Romain Saiss ve Umut Meraş'ın yerine Onur Bulut, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev veren Güneş, orta sahada Dele Alli'yi kulübeye çekerek Amir Hadziahmetovic'i sahaya sürdü.

Antalyaspor karşısında forvette görev alan Jackson Muleka ise Vincent Aboubakar'ın sahaya dönmesi üzerine yedek soyundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Salih Uçan'ın kafayla indirdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan güçlükle gole engel oldu.

9. dakikada Beşiktaş net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, kale sahası içine hareketlenen Cenk Tosun'a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yine gole izin vermedi.

22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Masuaku ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Redmond'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL! 40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0.

45+1. dakikada Masuaku'nın pasında soldan ceza sahasına giren Redmond, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine hareketlenen Cenk Tosun'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.