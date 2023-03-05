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Beşiktaş - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşma 19.00’da başladı. Müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

05.03.2023, 18:03 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023, 19:01

Beşiktaş - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Vodafone Park'ta oynanıyor. Müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalıyor.



İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Pedrinho, Zahid, Beridze, Emre Kılınç, Ali Sowe

TEK EKSİK GHEZZAL
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemiyor. Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamadı. Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.

SEDAT AĞÇAY'IN İLK HEYECANI
MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıktı. Futbolu 2020 yılında MKE Ankaragücü'nde bırakan Ağçay, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Son olarak Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen 41 yaşındaki Ağçay, ilk kez teknik direktör olarak sahada yer aldı.

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