Beşiktaş’ı bırakmam

Ara transfer döneminde hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ta milli forvet Cenk Tosun'un da durumu netleşiyor. Şenol Güneş'in gelişiyle formasına kavuşan Cenk'e ekiplerinden Chicago Fire talip olmuştu.

OLUMLU YANIT VERMEDİ

Bir süredir kaliteli bir golcü arayan ABD kulübü, geçtiğimiz hafta Cenk'e yıllığı 2 milyon dolardan 3 senelik teklifte bulunmuştu. Beşiktaş'la sezon başında 1+1 senelik sözleşme imzalayan ve yıllık 550 bin Euro garanti ücret kazanan deneyimli forvet, bonservis için de 2 milyon doları gözden çıkaran Chicago Fire'a henüz olumlu yanıt vermedi. Kara Kartal'da yıllık 3,1 milyon Euro kazanan takım arkadaşı Aboubakar'ın 6'da biri ücrete oynayan Cenk'in yönetimden iyileştirme beklediği kaydedildi. Yönetimin de bu konuda bir süredir çalışma yürüttüğü aktarıldı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Cenk Tosun'un yıllık ücretine ciddi bir zam yapmayı planladıkları ifade edildi.