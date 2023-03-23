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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da N’koudou‘ya veto

Kara Kartal’da N’koudou‘ya veto

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, takıma geri dönmek isteyen Kevin N’Koudou’ya izin vermeyeceğini belirtti.

23.3.2023

Kara Kartal’da N’koudou‘ya veto
Beşiktaş'ta kadroya geri dönmek isteyen Kevin N'Koudou'ya teknik heyetten onay gelmedi. Teknik ekibin kadroda düşünmediği Kevin N'Koudou, Asbaşkan Emre Kocadağ'la bir görüşme yapıp, "Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne de takım arkadaşlarıma saygısızlık yaptım. Kimse bana açıklama yapmadı" demişti. Konuyu teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen Kocadağ'a N'Koudou'nun kadro planlamasında yer almadığı bilgisinin verildiği kaydedildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Kevin N'Koudou, bu maçlarda 5 gol 1 asist kaydetti.

MAXİM'DE GELİŞME
Öte yandan siyah-beyazlıların, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Maxim için de gelişme yaşandı. 32 yaşındaki futbolcuyu ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiralık olarak alan Kartal, oyuncunun bonservisi için harekete geçecek. Güney ekibi, futbolcu için 4-5 milyon Euro civarı bir gelir beklerken, Beşiktaş yönetimi bu ücreti indirmeye çalışıyor.
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