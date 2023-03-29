Beşiktaş’ta James transferi bitiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda önümüzdeki sezonun yapılanmasına da başladı. Kartal'da yolların ayrılacağı isimler netleşmeye başlarken, orta sahaya da yıldız bir isim transfer edilmesi planlanıyor. Kartal'da komşuda forma giyen yıldız isim James Rodriguez ön plana çıktı. Geçen hafta listeye giren Kolombiyalı için menajerlik şirketinden randevu alan siyah beyazlılar, ilk temasları kurdu. Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a "Sezon sonu görüşürüz" yanıtını verdiği öğrenildi. Kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Rodriguez'in Beşiktaş'la masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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