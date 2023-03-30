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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’a Shaarawy müjdesi

Kara Kartal’a Shaarawy müjdesi

30.3.2023

Gazete

Kara Kartal’a Shaarawy müjdesi
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'ın ısrarla istediği Romalı Stephen El Shaarawy'de siyah-beyazlıları umutlandıran bir gelişme yaşandı. Corriere della Sera'nın haberinde Roma'yla sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan El Shaarawy'nin sözleşmesinde indirim yapmayı kabul etmediği belirtildi. Yıllık 4 milyon Euro garanti ücret alan El Shaarawy'nin indirime yanaşmaması halinde ise Roma'nın oyuncuyu gözden çıkaracağı kaydedildi. Beşiktaş'ın bu durumda yaz döneminde oyuncuyla yeniden temasa geçeceği belirtildi. Bu sezon üç kulvarda çıktığı 30 maçta 4 gol 2 asist üreten El Shaarawy, 2012'den beri formasını giydiği İtalya Milli Takımı'nda çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti.
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