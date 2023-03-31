Güneş, Kadıköy’de ilk galibiyeti arıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş de kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy'e gidecek. 1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor'un başında ligde 21 kez Kanarya'nın konuğu olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken, galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan tecrübeli teknik adam, Bursaspor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde ise 2014-2015 sezonunda kupada 2-1 kaybedilen ilk mücadelenin rövanşında Kadıköy'de sarı-lacivertlileri 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

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