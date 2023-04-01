Güneş’in parolası: Sakin kal

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş'in de planı netleşmeye başladı. İyileşen Ghezzal'ı kritik maçta ilk 11'e almayı düşünen teknik adamın parolası ise sakin kalmak. Derbi maçın atmosferinde oyuncularına sürekli sakin kalmaları yönünde talimatlar veren Güneş'in, kontrollü oyun üzerine plan yaptığı öğrenildi.



'TARAFTARA BORCUNUZ VAR'

Usta çalıştırıcı, antrenmanda kısa bir toplantıyla futbolculara seslendi. Güneş, bu sezon hiç derbi kazanamadıklarını hatırlatarak, "Sezonun sonuna kadar mücadele etmek bizim görevimiz. Ama bunun yanında başka sorumluluklarımız da var. Bunlardan biri de taraftarı ekstra mutlu etmek. Şampiyonluktan belki uzaklaştık ama onların yüzünü güldürmek için hala elimizde fırsatlar var. Bunlar da derbi galibiyetleridir. Bu sezon hiç derbi kazanamadık. Fenerbahçe maçı bir şans. Deplasmanda galip gelmek hem yarışa yeniden tutunmak hem de taraftarın yüzünü güldürmek demek. Bu zaferi Beşiktaş'a gönül verenlere borçlusunuz" diye konuştu.

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