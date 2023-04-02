Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maça dair detayları araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE 60. MAÇA ÇIKACAK

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 59 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 85, Beşiktaş 78 kez gol sevinci yaşadı.

LİG MAÇLARI

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var. Taraflar, Ülker Stadı'nda 41 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 59 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 52 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.