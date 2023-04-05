Beşiktaş-TFF krizi büyüyor

Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Siyah-beyazlılar derbi zaferi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için yeniden düğmeye basarak UEFA'ya çıkarma yaptı. TFF Başkanı Büyükekşi önce gün yaptığı açıklamada kararın net olduğunu ve değiştirmeyecekleri söylerken Beşiktaş, bu açıklamalara tepki göstermişti. Avukatlara çalışma yapması talimatı veren Beşiktaş yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini düşünerek adımı attı, UEFA'ya başvurusunu yaptı. Hazırlanan dosya, kulüp avukatları tarafından UEFA'ya teslim edilerek görüşmelere başlandı. Beşiktaş'ın UEFA'ya başvurmasının haberi çıktıktan sonra TFF Gaziantep FK ile Hatayspor'un geçmiş maçlarının tescil edilmesi ve gelecek müsabakalarda ise rakiplerin hükmen galip sayılmasına yönelik alınan kararda bir değişiklik olmayacağını duyurdu.



TFF YİNE AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, kararın 12 Şubat'ta alındığı ve Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmadığı belirtildi. Duyuruda, 11 kulübün TFF'nin aldığı kararın değişmemesi yönünde beyanının olduğu da vurgulandı. Beşiktaş ise sosyal medyada bu açıklamayı alıntılayarak "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" paylaşımı yaptı. Öte yandan PFDK sevkleri de açıklandı. İnternet sitesinden yapılan açıklamalar nedeniyle Beşiktaş kulübünün yanı sıra, Başkan Ahmet Nur Çebi ve idareci Emre Kocadağ da yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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