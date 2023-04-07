En çok gelir Kartal’a

UEFA; Avrupa'da mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünün de yer aldığı 2021-22 sezonu mali raporunu yayımlarken geçen sezon Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, G.Saray ve Fenerbahçe, toplam 51 milyon 567 bin Euro gelir elde etti. Geçen sezon Devler Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 26 milyon 920 bin Euro'yu kasasına koydu. Galatasaray, 14 milyon 733 bin Euro kazandı. Avrupa Ligi grup aşamasını 3. bitirip Konferans Ligi Play-Off turunda elenen Fenerbahçe ise pastadan 9 milyon 914 bin avro pay aldı. Bu arada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da (PFDK) kararları açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti ve 50'şer bin lira para cezası verdi.

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