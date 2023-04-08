Kartal’da işlem tamam

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı goller sonrasında sözleşmesi otomatik olarak 1 sezon uzayan tecrübeli oyuncu Cenk Tosun'un artı iki yıllık imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. Yıllık kazancı yaklaşık üç katına çıkacak olan Cenk'in bonuslarla birlikte 30 milyon kazanacağı ifade edildi. Görüşmelerde sona gelinirken, Beşiktaş yönetimi mevcut maaşı 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak olan Cenk Tosun'a performansının karşılığını vermek istiyor. ABD temsilcisi Chicago Fire'ın ara transfer döneminde yaptığı teklifi reddeden Cenk'in yeni sözleşmesinde bonuslarla beraber 30 milyon TL'ye yakın bir para kazanacağı belirtildi. Tarafların en yakın zamanda ortak noktada buluşup sözleşme yapması beklendiği aktarıldı.



GEDSON'A ADA MARKAJI

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında ortaya çıkan haberlere göre; Ada temsilcisi C.Palace, Gedson için Beşiktaş'a 10 milyon euro ödemeye hazır durumda. Siyah-beyazlılar da başarılı oyuncuyu değerini bulması halinde satmaya sıcak bakıyor.

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