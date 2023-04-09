Beşiktaş - Giresunspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinden 4-2'lik zaferle dönen siyah-beyazlılarda moraller yüksek. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, Giresunspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mehia, Kuwas, Sainz, Bajic.Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapıyor. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.