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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Giresunspor | CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Giresunspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor ile karşılaşıyor. 20.30'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

09.04.2023, 17:56 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023, 20:34

Beşiktaş - Giresunspor | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinden 4-2'lik zaferle dönen siyah-beyazlılarda moraller yüksek. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, Giresunspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



BEŞİKTAŞ-GİRESUNSPOR 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mehia, Kuwas, Sainz, Bajic.

Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapıyor. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.
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