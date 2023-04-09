Beşiktaş Giresunspor engelini 3 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada penaltıdan ve 45+5'inci dakikalarda Aboubakar ile 55'inci dakikada Redmond kaydetti. Giresunspor'un mücadeledeki tek golü ise 21'inci dakikada Bajic'ten geldi.



3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ın kucağında kaldı.



13'üncü dakikada Redmond'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.



21'inci dakikada Giresunspor öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında yapılan ortada ceza sahası içinde Bajic'ten seken top sol çizgide Sainz'ın önünde kaldı. Sainz'ın yeniden içeri çevirdiği topu Bajic, altıpas içinde yaptığı tek vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.





23'üncü dakikada Colley'in savunmadan attığı uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ferhat son anda ayaklarıyla topu kornere gönderdi.



37'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ön alanda yaptığı baskı sonrasında topu kapan Salih Uçan, ceza sahası dışından şutunu çekti. Ceza alanı içinde top Alexis Perez'in eline çarpında hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.



39'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Aboubakar, kaleci Ferhat ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.



42'nci dakikada Aboubakar'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Ghezzal, ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.





45+5'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen siyah-beyazlı ekip atağında Ghezzal, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar'ı gördü. Aboubakar, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak direk dibinden ağlara gönderdi: 2-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



55'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Sol kantta topla buluşan Masuaku, ceza sahası içindeki Redmond'ı gördü. Ceza alanı içi sol çaprazında iki rakibinden sıyrılan Redmond, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

DERBİNİN 11'İNDE 2 DEĞİŞKLİK YAPTI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 28'inci haftasında deplasmanda 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinin 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, derbinin ikinci yarısında oyuna dahil olup, maçın kahramanı olan Nathan Redmond'u Giresunspor karşısında 11'de başlattı. Ayrıca Fenerbahçe derbisinde dizinden sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine de Romain Saiss görev aldı. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Saiss, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic ve Salih Uçan'ı sahaya süren tecrübeli teknik adam hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Redmond, solunda ise Cenk Tosun'u sahaya sürdü. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.





SAISS 4 MAÇ SONRA 11'DE



Siyah-beyazlı ekibin Faslı stoperi Romain Saiss, 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Romain Saiss, Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrasında ilk 11'de görev aldı. Son olarak Antalyaspor ile oynanan erteleme karşılaşmasında ilk 11'de yer alan Faslı savunmacı, daha sonrasında Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında görev almamış, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.



CENK TOSUN DEVAM EDEMEDİ



Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından performansı yükselen ve attığı gollerle takımını sırtlayan Cenk Tosun, Giresunspor maçının 34'üncü dakikasında kasığından sakatlık yaşadı. Tecrübeli golcü, sakatlığın ardından kenara değişiklik işareti yaparken, 35'inci dakikada yerini Gedson Fernandes'e bıraktı.





HADZIAHMETOVIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Siyah-beyazlı ekipte Amir Hadziahmetovic, Giresunspor maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekibin Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında Amir Hadziahmetovic, orta alanda rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Bu sezon 4'üncü sarı kartını gören 25 yaşındaki orta saha oyuncusu cezalı duruma düştü. Hadziahmetovic, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.