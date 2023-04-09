Süper Lig’de Beşiktaş’ın konuğu Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinden 4-2'lik zaferle dönen siyah-beyazlılarda moraller yüksek. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, Giresunspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.



BEŞİKTAŞ-GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar

Giresunspor: Onurcan, Alexis Perez, Alper, Ramon Arias, Hayrullah, Eguskiza, Savicevic, Murat Cem, Serginho, Bajic, Kuwas

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