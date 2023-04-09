  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Giresunspor

Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor ile karşılaşacak. 20.30'da başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

09.04.2023, 17:56 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023, 17:59

Süper Lig’de Beşiktaş’ın konuğu Giresunspor
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinden 4-2'lik zaferle dönen siyah-beyazlılarda moraller yüksek. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, Giresunspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

BEŞİKTAŞ-GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11'LER:
Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar
Giresunspor: Onurcan, Alexis Perez, Alper, Ramon Arias, Hayrullah, Eguskiza, Savicevic, Murat Cem, Serginho, Bajic, Kuwas
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA